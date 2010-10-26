Эксперт: статданные из ЕС и США способны стимулировать сторонников доллара

Статистические данные из ЕС и США способны стимулировать сторонников доллара, поэтому во время торговли пара евро/доллар может вернуться в район 1.39 и попробовать его пройти вниз, фунт может снова вернуться к «осаде» уровня 1.5650, а японская иена будет пытаться остаться ниже 81. Таково мнение аналитиков FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, достаточно разносторонняя новостная динамика ожидается сегодня во время торгов в Европе. Согласно предварительным данным, немецкий индикатор потребительской уверенности от GfK вырастет до 5.1, а индекс импортных цен в Германии в годовом исчислении достигнет отметки 9.70%, что может сыграть на руку европейским валютам.

Однако цифры по объёму ВВП Великобритании могут «спутать карты» противникам валюты США – согласно прогнозам, английская экономика в 3-м квартале вырастет меньше, чем за предыдущий отчетный период, что вряд ли сможет поддержать британский фунт.

Кроме того, во вторник участников рынка ожидает большой новостной блок данных по США. Стоит выделить две основные новости, это индекс цен на жилье, где ожидаются позитивные цифры и индекс производственной активности от ФРС-Ричмонда, где также прогнозируется рост с -2 до 1, отмечают аналитики.