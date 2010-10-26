В судебном деле АУБ против Нацбанка объявлен перерыв до 8 ноября

В судебном деле Ассоциации украинских банков (АУБ) против Национального банка Украины объявлен перерыв до 8 ноября 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила судья в ходе сегодняшнего заседания.

По ее словам, перерыв предоставлен для подачи дополнительных объяснений.

Как сообщал УНИАН, Ассоциация украинских банков (АУБ) и 10 коммерческих банков подали иск к Национальному банку Украины, требуя отмены постановления НБУ от 9 июня 2010 г. №273 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» как такого, которое нарушает права средних и малых банков.

В частности, АУБ совместно с группой коммерческих банков подготовили и подали в Окружной административный суд Киева исковое заявление о признании незаконными и недействительными отдельных пунктов вышеупомянутого постановления НБУ.

По словам президента АУБ Александра СУГОНЯКО, данным постановлением Нацбанк применил административные методы управления, которые не отвечают международным стандартам.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины своим постановлением №273 от 6 июля 2010 года, среди прочего, обязал банки до 1 января 2012 года увеличить размер регулятивного капитала до уровня не ниже 120 млн. грн. Банкам, у которых регулятивный капитал ниже указанного уровня, разрешено привлекать вклады физических лиц в пределах объема привлеченных вкладов физических лиц на дату вступления в силу постановления №273, то есть на 16 июля 2010 года.