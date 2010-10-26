Япония готова сдерживать рост иены

Минфин Японии недоволен укреплением иены до нового максимума 15 лет к доллару и заявляет о готовности предпринять "решительные действия", если потребуется, сообщает Рейтер.

Министр финансов Йосихико Нода назвал резкие колебания валютных курсов ассиметричными и сказал, что внимательно следит за рынком, повторяя риторику, которая предшествовала интервенции Японии на валютном рынке месяц назад. Он тут же добавил, что условия на рынке сейчас не такие, как в сентябре.

"Когда мы провели интервенцию в сентябре, иена росла сама по себе. С тех пор разные валюты, не только иена, росли к доллару", - сказал главный финансист страны, выступая перед парламентом во вторник.

На минувших выходных прошла встреча министров финансов "Большой двадцатки", на которой они договорились избегать конкурентной девальвации валют, что было воспринято как зеленый свет для дальнейшей распродажи доллара на фоне ожиданий запуска печатного станка в США для поддержания экономики.

В результате доллар обновил минимум 15 лет к иене, пробив вниз отметку 80,41 иены.

Тогда как ряд аналитиков считают, что обещания, сделанные на саммите G20, отчасти связывают руки Японии, другие говорят, что выводы в итоговом коммюнике совещаний слишком общие и не являются сдерживающим фактором.