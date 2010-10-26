Волга заявляет о массовых нарушениях при ведении Госреестра финучреждений

Председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) Василий ВОЛГА заявляет о массовых нарушениях при ведении Государственного реестра финансовых учреждений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам В.ВОЛГИ проверка соответствия бумажной информации с размещенной в электронном виде в Госреестре финучреждений проводилась в комиссии с июня по октябрь текущего года. Проверка охватывала период 2004-2010 гг.

Как сообщил В.ВОЛГА, в ходе проведенной комплексной проверки Госреестра финучреждений и проверки оснований внесения в реестр обособленных подразделений финансовых учреждений было выявлено большое количество ошибок, несоответствий, фактов безосновательного внесения обособленных подразделений в реестр, отсутствие контроля за выполнением работниками комиссии своих обязанностей, отсутствие контроля достоверности информации, которая предоставлялась финучреждениями, отсутствие контроля за документооборотом.

Таким образом, по словам В.ВОЛГИ, на сегодня остаются вопросы относительно легитимности внесения в Госреестр финучреждений 1 022 обособленных подразделений страховых компаний, 301 подразделения кредитных союзов и 157 подразделений ломбардов.

«Общий объем проблемы из-за коррупции в Госфинуслуг, которая была в период с 2004 по 2010 год, из-за служебной халатности, за которую полностью несет ответственность руководство комиссии, - это то, что проблема коснется более чем 50% финансовых учреждений, - отметил В.ВОЛГА. - Половина рынка финансовых услуг Украины работает вне правового поля».

Он сообщил, что о сложившейся ситуации проинформированы премьер-министр и Президент Украины. Сейчас в Госфинуслуг работает Счетная палата Украины и Генеральная прокуратура.

«Мы заканчиваем сейчас работу по подготовке материалов и передаче их в Генпрокуратуру для принятия мер в отношении тех лиц, которые виноваты в ситуации, которая сложилась», - сказал В.ВОЛГА.

Возможных виновных, по его словам, «с полтора десятка фамилий», «вплоть до первого заместителя главы Госфинуслуг». При этом конкретных имен В.ВОЛГА не назвал, отметив, что степень вины тех или иных должностных лиц определит служебное расследование.

Он также сообщил, что уже со следующей недели комиссия начнет выносить предупреждения финучреждениям, у которых есть проблемы с соблюдением процедур регистрации, подразделений, для того, чтобы компании устраняли данные нарушения. Тем, кто откажется это делать, Госфинуслуг грозит отобрать лицензии.

Как сообщил В.ВОЛГА, среди таких нарушителей много крупных, известных рынку компаний, при этом их названий он не сообщил.

В целом, по словам В.ВОЛГИ, на то, чтобы обеспечить нормальную работу Госреестра финучреждений, потребуется 4-5 месяцев.

«В том виде, в котором Госреестр финучреждений сейчас существует, это не реестр, это свалка какая-то», - подчеркнул В.ВОЛГА.