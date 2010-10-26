МЧС закупит пожарную технику для Евро-2012 на 1,4 млрд. грн.

В следующем году МЧС планирует израсходовать 1,4 млрд. грн. на закупку пожарной техники для Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня перед началом прямой телефонной линии в Кабинете министров Украины заявил заместитель министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Виталий РОМАНЧЕНКО.

По его словам, министерство на следующий год планирует подать заявку в Минфин на финансирование в сумме 4,5 млрд. грн., из которых 1,4 млрд. грн. планируется израсходовать на обновление парка пожарной техники, поскольку на данное время общая изношенность технических средств составляет 98%.

Как сказал В.РОМАНЧЕНКО, в первую очередь, внимание будет уделяться переоснащению к Евро-2012 аэропортов и городов, где будут проводиться матчи чемпионата.

Также МЧС планирует построить ряд новых пожарных депо, добавил он.