Лановой рассказал о причинах инфляции в августе и сентябре

Президент центра рыночных реформ Владимир ЛАНОВОЙ считает, что причиной инфляции в августе и сентябре в Украине стало повышение цены на газ и жилищно-коммунальные услуги, а также выпуск НДС-облигаций и заимствование средств на внутреннем рынке в результате размещения ОВГЗ, в результате чего объем средств на рынке существенно увеличился.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

В.ЛАНОВОЙ подчеркнул, что значительная часть полученных средств пошла на погашение долгов по зарплате.

«Правительство начало активно финансировать бюджетные расходы. В первой половине года из-за нехватки денег начали расти долги по зарплатам. И ситуация тут такая – или не платить по зарплате, или инфляция. Правительство решило сбросить облигации. Банки их купили и пустили эти деньги в оборот. Поправили ситуацию с зарплатой, но это аукнулось ростом цен. В сентябре правительство само увеличило финансирование бюджета на 11-13 млрд. грн. в месяц. Если план на месяц 20 млрд., то увеличение на 11 млрд. это существенное увеличение наличных средств в экономике», - отметил В.ЛАНОВОЙ.

При этом он подчеркнул, что во многих случаях рост цен на товары был необоснованным и происходил по принципу «если кто-то поднял цену, то почему мне их не поднять». В качестве примера он привел ситуацию с повышением цен на яйца. «То, что яйца выросли в цене - это сговор поставщиков этого товара. Этот продукт падал в цене в первой половине года, теперь поставщики решили компенсировать свои убытки», - отметил В.ЛАНОВОЙ.

Также он спрогнозировал дальнейший рост цен в случае, если правительство продолжит осуществлять вливания средств на внутреннем рынке.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре 2010 года по сравнению с августом т.г. составила 2,9%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 7,4%. Инфляция в августе 2010 года по сравнению с июлем т.г. составила 1,2%.

В начале октября МВФ ухудшил прогноз среднегодовой инфляции в Украине в 2010 году с 9,2% (апрельский прогноз) до 9,8%.

В бюджете-2010 заложена инфляция (декабрь к декабрю) на уровне 13,1%.