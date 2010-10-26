Госкомпредпринимательства не согласовал изменения к Таможенному кодексу

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства не согласовал предложенные таможенниками изменения к Таможенному кодексу, которые расширяют их права по проведению постаудита после растаможивания товаров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомпредпринимательства.

В комитете, в частности, отметили, что в изменениях к Таможенному кодексу прописывалось право для таможенников проводить выездные проверки деятельности налогоплательщиков, получать финансовые и бухгалтерские документы и отчеты предприятий, обследовать производственные, складские и торговые помещения.

Согласно выводам экспертов комитета, такие изменения необоснованно расширяют полномочия таможенников и приводят к дублированию функций налоговиков.

В то же время в пресс-службе Гостаможслужбы отмечают, что для упрощения таможенного оформления товаров в Украине необходимо расширить полномочия таможенников по постаудиту. В Европе такие проверки предпринимателей таможенники могут проводить в течение трех лет после растаможивания товаров. В настоящее время в Украине в рамках постаудита проверяются исключительно конкретные операции субъектов внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Кроме того, комитет не согласовал проект правительственного постановления, разработанный таможенниками, которым им предоставляется право самостоятельно формировать график проверок предпринимателей, не согласовывая их проведение с налоговыми органами.

По мнению экспертов Госкомпредпринимательства, отсутствие координации действий между контролирующими органами относительно одновременного проведения проверок удвоит нагрузку на субъектов ВЭД.