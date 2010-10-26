Закрытие межбанка: доллар - 7,9470/7,9530 грн., евро - 11,0655/11,0800 грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9440/7,9510 грн./долл., к 12:00 цены повысились – 7,9475/7,9515 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9470/7,9530 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2613/0,2616 грн./рубль, к 12:00 цены понизились до 0,2612/0,2615 грн./рубль. К закрытию цены поднялись до 0,2614/0,2616 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,3650 рублей за доллар (+0,13).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3910/1,3980 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0965/11,1075 грн./евро, к 12:00 цены установились на уровне 11,0970/11,1045 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз – 11,0655/11,0800 грн./евро.