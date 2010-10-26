СБУ хочет получать информацию о счетах предприятий без раскрытия банковской тайны в судах

Служба безопасности Украины выступает за получение информации о движении средств предприятий на банковских счетах без раскрытия банковской тайны в судах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время расширенного оперативного совещания заявил первый заместитель председателя СБУ - начальник главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Владимир РОКИТСКИЙ.

«По нашему мнение, самым эффективным (методом – УНИАН) в противодействии преступности в сфере налогообложения было бы внедрение европейской практики получения информации правоохранительными органами о движении средств на расчетных счетах субъектов хозяйствования без раскрытия банковской тайны в судах», - отметил он.

По словам В.РОКИТСКОГО, СБУ в 2010 году выявила 432 преступления, связанных с минимизацией налоговых обязательств, в основном, они должностные – 351. Возбуждено и расследуется 384 уголовных дела. Общая сумма убытков по делам, находящимся в производстве, составляет 645,9 млн. грн., из которых возмещено 207 млн. грн. Наложен арест на имущество в размере 96 млн. грн.

В 2010 году было раскрыто 308 преступлений, связанных с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость, по которым возбуждено 214 уголовных дел. Сумма убытка по данным делам составила более 272 млн. грн., предупреждено незаконное возмещение НДС на сумму 68 млн. грн.

Как отметил В.РОКИТСКИЙ, процедура возмещения НДС остается непрозрачной и создает основания для злоупотреблений со стороны должностных лиц и предпринимателей.

«Усложненный порядок получения в банковских учреждениях ведомостей о реальном движении средств такого рода субъектов хозяйствования (предприятий-«минимизаторов» - УНИАН), отсутствие своих ресурсов погашения нанесенных государству убытков обуславливает некоторые трудности процессуального порядка…», - сказал он.