Тимошенко заявляет, что действующее правительство лоббирует интересы банков
Лидер партии “Батькивщина” Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что действующее правительство лоббирует интересы банков, усиливая уголовную ответственность граждан за невозвращение кредитов.
Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня на пресс-конференции в Николаеве, сообщает персональный сайт политика.
”В Уголовный кодекс внесено изменение, которое разрешает возбуждать уголовные дела в отношении людей, которые взяли в кредит в банках деньги, в том числе это и потребительские кредиты, но по каким-то причинам не могут их возвратить. За это предусмотрено от 3 до 5 лет тюрьмы. Почему? Потому что это – банки, и потому что это - их состояния, это все то, что, собственно, должно принадлежать им”, - заявила она.
Лидер “Батькивщины” также сообщила, что “после завершения местных выборов власть планирует ввести штрафные санкции за задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг”.
”Эту норму немножко отсрочили до момента завершения выборов, а затем это будет. А если непосильные тарифы будут? Что тогда делать? И, кстати, теми же законами разрешается теперь конфисковывать жилье в счет погашения долгов по жилищно-коммунальным услугам”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.