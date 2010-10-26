Лидер партии “Батькивщина” Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что действующее правительство лоббирует интересы банков, усиливая уголовную ответственность граждан за невозвращение кредитов.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня на пресс-конференции в Николаеве, сообщает персональный сайт политика.

”В Уголовный кодекс внесено изменение, которое разрешает возбуждать уголовные дела в отношении людей, которые взяли в кредит в банках деньги, в том числе это и потребительские кредиты, но по каким-то причинам не могут их возвратить. За это предусмотрено от 3 до 5 лет тюрьмы. Почему? Потому что это – банки, и потому что это - их состояния, это все то, что, собственно, должно принадлежать им”, - заявила она.

Лидер “Батькивщины” также сообщила, что “после завершения местных выборов власть планирует ввести штрафные санкции за задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг”.

”Эту норму немножко отсрочили до момента завершения выборов, а затем это будет. А если непосильные тарифы будут? Что тогда делать? И, кстати, теми же законами разрешается теперь конфисковывать жилье в счет погашения долгов по жилищно-коммунальным услугам”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.