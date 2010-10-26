В Виннице предприниматели встретили Азарова тысячным митингом

В Виннице премьер-министра Николая АЗАРОВА предприниматели встретили его тысячным митингом, протестуя против возможного принятия Верховной Радой Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг проходил возле административного здания Винницкой областной государственной администрации на ул. Соборная, 70 в Виннице.

В это же время в помещении Винницкой облгосадминистрации Н.АЗАРОВ проводил совещание с административно-хозяйственным активом области относительно проблемных вопросов в социально-экономическом развитии региона.

Перед митингующими выступили лидеры общественных организаций предпринимателей и партий. Предприниматели стояли с многочисленными плакатами «Країну для людей», «Влада вбиває малий бізнес», «Олігархам - пільги – підприємцям - кайдани» и другими.

Ближе к окончанию совещания, Н.АЗАРОВ, слыша шум демонстрантов, который доносился с улицы, сказал, что к людям необходимо прислушиваться и где-то корректировать свои решения.

«Мы, конечно, к людям всегда прислушиваемся, и даже если на площадь вышло 100-200 человек, мы всегда слушаем их. Я никогда не отмахиваюсь от проблем. Мы знаем, кто эти митинги организовывает, но даже проплаченный митинг надо выслушать, где-то скорректировать свои решения, но главная линия правительства - реформы и налоговая реформа – одна из глобальных реформ», - прокомментировал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр также призвал демонстрантов читать проект Налогового кодекса.

«Те, кто свистят, возможно, обмануты и не знают и не читали что там, в Налоговом кодексе содержится», - добавил Н.АЗАРОВ.