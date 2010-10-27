Азаров предлагает покупать отечественную ювелирную продукцию

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ убежден, что конкурентная украинская ювелирная продукция должна бить в приоритете на внутреннем рынке.

Об этом во время пресс-конференции сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ, находясь с рабочим визитом в Виннице.

Во время визита на государственное предприятие по обработке алмазов «Винницкий завод «Кристалл», глава правительства отметил хороший ассортимент ювелирных изделий предприятия. «Весь спектр ювелирных изделий очень хороший. Почему наш украинский рынок насыщен ювелирными изделиями не украинского производства? Для нас это – серьезный вопрос», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его мнению, Украина слишком открыла свой рынок для импорта, не защищая его. «Мы настолько широко открыли свой рынок, абсолютно его не защищаем, а потом спрашиваем – где доходы бюджетов, оплата людей. Все, что мы закупаем за рубежом, означает одно – мы не производим это на месте, значит, добавленная стоимость уходит за рубеж», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр Украины также пообещал рассмотреть вопрос освобождения импортных операций с алмазами от уплаты налога на добавленную стоимость. О решении этого вопроса к Н.АЗАРОВУ обращался генеральный директор завода «Кристалл» Юрий МАЗУР.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Винницкий завод "Кристалл" создано в 1973 году. Предприятие является крупнейшим заводом по обработке ювелирных алмазов в Украине, занимаясь производством бриллиантов, изготовлением более 5 тысяч видов ювелирных изделий.

В 2009 году "Кристалл" получил прибыль от реализации в размере 29,411 млн. грн. Чистая прибыль по итогам 2009 года составила 1,289 млн. грн, что на 4,7% или на 58 млн. грн. больше аналогичного показателя за 2008 год.

80% продукции завод экспортирует в Бельгию, США, Японию и Россию.