Нацбанк опровергает информацию Тимошенко: 18,2 млрд. долл. не выведены в офшоры

Национальный банк Украины опровергает информацию, озвученную лидером ВО «Батьківщина» Юлией ТИМОШЕНКО во время пресс-конференции 25 октября т.г. о том, что за 8 месяцев текущего года из Украины было выведено 18,2 млрд. долл. в офшорные зоны.

Об этом говорится в сообщении регулятора, размещенном на официальном сайте Нацбанка.

По оценкам НБУ, непродуктивный отток капитала (объемы недополученной выручки за экспорт товаров и услуг, оплата за непоступивший импорт, платежи по фиктивным операциям с ценными бумагами) за первые 8 месяцев 2010 года составил 17 млн. долл. В то же время, объемы непродуктивного оттока капитала в предыдущие года были значительно выше (6,9 млрд. долл. в 2004 году, 3,5 млрд. долл. – в 2005 году, 4,4 млрд. долл. – в 2006 году, 5,3 млрд. долл. – в 2007 году, 2,1 млрд. долл. – в 2008 году) и существенно сократились с началом финансово-экономического кризиса (218 млн. долл. в 2009 году).

«Отметим также, что официальной статистикой регистрируется инвестирование капиталов резидентами Украины за границу. В частности, за 8 месяцев 2010 года объемы прямых иностранных инвестиций из Украины составили 681 млн. долл. США, вложения резидентов в иностранные ценные бумаги – 16 млн. долл. США, рост заграничных активов украинских банков (в виде депозитов за границей и предоставленных внешних кредитов) – 1,069 млрд. долл. США», – говорится в сообщении НБУ.

Однако природа и факторы этих потоков капитала существенно отличаются от непродуктивного оттока капитала, отмечают в Нацбанке.

Как сообщал УНИАН, 25 октября т.г. во время пресс-конференции в Хмельницком лидер ВО «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что за восемь месяцев текущего года из Украины выведено в офшорные зоны 18,2 млрд. долл.

Кроме того, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, Национальный банк Украины «работает на одну семью». «Де-факто Национальным банком Украины нынче руководит господин АРБУЗОВ. Раньше он был банкиром в семье ЯНУКОВИЧА. Фактически НБУ сегодня находится в руках семьи ЯНУКОВИЧА», – сказала она.