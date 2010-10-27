Эксперт: евро и доллар сегодня могут вернуть утраченные позиции

Австралийский доллар в паре с американским могут на сегодняшних торгах достигнуть паритета. Таково мнение аналитиков информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине. Также они прогнозируют рост индекса потребительских цен в Австралии.

Если так оно и будет, то ускорение инфляции, скорее всего, вызовет рост австралийского доллара.

Евро, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, может попробовать вернуть утраченные позиции в паре с американским долларом. Увеличение объема агрегата М3 денежной массы еврозоны способно послужить сигналом для ЕЦБ к проведению жесткой денежно-кредитной политики, которая скажется позитивно на евро, поэтому EUR/USD попытается вернуться к уровню 1,4.

Также стоит обратить внимание на американские данные: худшие данные по объемам заказов на товары длительного пользования и продаж на первичном рынке жилья в США могут негативно сказаться на долларе.

Британский фунт, скорее всего, продолжит удерживаться выше 1.5800, считают аналитики FOREX CLUB в Украине.