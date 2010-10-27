Межбанк открылся повышением котировок по доллару

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,9460/7,9520 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2595/0,2598 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,9535/10,9645 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3781/1,3783 долл./евро (вторник, 26 октября, - 1,3963/1,3965 долл./евро).

Во вторник, 26 октября, Национальный банк Украины на рынок не выходил.