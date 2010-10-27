Эксперт: на рынке депозитов продолжилось снижение процентных ставок

На рынке депозитов физических лиц в период с 18 по 22 октября 2010 года продолжилось снижение процентных ставок.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее информации, средняя процентная ставка по вкладам в гривне упала на 0,15%, в долларах США – на 0,10%, в евро – на 0,06%. Процентные ставки по срочным депозитам в гривне сейчас таковы: на срок 1 месяц – от 2,5 до 10% годовых; на 3 месяца – от 4,5 до 15%; на 6 месяцев – от 9,5 до 15,5%; на 12 месяцев – от 10,5 до 16,5%. По вкладам в долларах США ставки следующие: на 1 месяц – от 2 до 6,2% годовых; на 3 месяца – от 2,5 до 7,75%; на 6 месяцев – от 3,5 до 8,5%; на 12 месяцев – от 4,5 до 9%. По вкладам в евровалюте ставки таковы: на 1 месяц – от 1 до 5% годовых; на 3 месяца – от 0,5 до 6,75%; на 6 месяцев – от 1,5 до 7,5%; на 12 месяцев – от 1,5 до 8%.

По мнению Н.СИНЯВСКОЙ, данная тенденция снижения процентных ставок обусловлена по-прежнему высокой стоимостью данного вида ресурса для банков. «Основной новостью прошлой недели можно назвать заявленное Комитетом Верховной Рады решение об отсрочке на начало 2014 года введения налога на доход физических лиц с депозитных вкладов, предусмотренный проектом Налогового кодекса. Такое решение окажет положительное влияние на уровне доверия вкладчиков к банковской системе, что, в свою очередь, приведет к дальнейшему росту депозитного портфеля банков», - полагает эксперт.