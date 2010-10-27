Уменьшение проблемной задолженности по кредитам по-прежнему актуально для банков - эксперт

Уменьшение доли проблемной задолженности в кредитном портфеле украинских банков остается по-прежнему актуальным.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, в период с 18 по 22 октября 2010 года на рынке кредитования физических лиц существенных изменений не произошло. «Однако сказать, что рынок замер, однозначно нельзя, поскольку банки постепенно увеличивают количество предлагаемых программ», - уверена эксперт.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, условия по автокредитам на конец прошлой недели сложились следующие: срок кредитования – до 5 лет, реже встречается 7 лет; авансовый платеж – 30-50% от стоимости автомобиля; процентная ставка – от 18,5% до 26% годовых; разовая комиссия при предоставлении кредита - от 1,5 до 3% от суммы кредита.

Эксперт отметила, что кредиты на приобретение недвижимости предлагаются гораздо меньшим количеством банков на условиях: процентная ставка 18%-28% годовых, срок кредитования 5-10 лет, с авансовым взносом не менее 30%, чаще встречается – 40% от стоимости недвижимости.

По мнению Н.СИНЯВСКОЙ, по кредитам на потребительские цели можно выделить несколько видов. Под залог недвижимости на условиях: на срок до 5 лет, в размере, не превышающем 40% от стоимости залога, под ставку 22-26,25% годовых; под залог депозита: на срок действия депозита, под ставку +3 - +6%годовых к ставке депозита в случае, если депозит размещен в гривне, + 5% - +11% для залогов в виде депозита в иностранной валюте; кредитование участников собственных зарплатных проектов на срок 1-2 года, в размере 3-5 окладов, под реальную ставку 30-40% годовых. При этом многие банки даже по кредитам для «зарплатников» устанавливают дополнительную комиссию за снятие денег с карточного счета в размере от 1 до 2,5% от суммы снятия, что значительно повышает реальную стоимость кредита.

Как считает эксперт, основной новостью прошедшей недели было заявление АУБ и Национальной ипотечной ассоциации в Верховную Раду Украины о сохранении пункта Гражданского Кодекса, предусматривающего возможность дополнительного взыскания имущества в случае, если стоимость реализованного залога не покрывает в полном объеме задолженность по просроченному кредиту. «Обе ассоциации стали на защиту прав кредиторов, на деятельность которых отмена вышеназванного пункта повлияет крайне негативно», - подчеркнула Н.СИНЯВСКАЯ.