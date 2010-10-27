Средний курс доллара в банках остался прежним

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,95 грн./долл., продают – по 7,98 грн./долл. Курс покупки/продажи доллара в банках не изменился по сравнению с 26 октября, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,97 грн./долл., по продаже – в пределах 7,97-8,00 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 1,1% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,91 грн./евро, курс продажи – на 0,9%, до 11,09 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,83-10,97 грн./евро, по продаже – в пределах 11,01-11,22 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 26 октября понизился на 0,5% и сегодня составляет 0,2540 грн./рубль, курс продажи – на 0,4%, до 0,2625 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2520-0,2590 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,96 грн./долл., курс продажи – 7,98 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,97 грн./долл., по продаже – в пределах 7,97-8,00 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 1,2% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,90 грн./евро, курс продажи – на 1%, до 11,07 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,85-11,97 грн./евро, по продаже – в пределах 11,01-11,22 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы понизился на 0,4% по сравнению с 26 октября и сегодня составляет 0,2547/0,2629 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2480-0,2570 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2610-0,2660 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,96/7,998 грн., евро – 10,95/11,22 грн., рубль – 0,2450/0,2550 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,95/7,99 грн., евро – 10,90/11,25 грн., рубль – 0,2550/0,2620 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,95/7,985 грн., евро – 10,85/11,15 грн., рубль – 0,2560/0,2630 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 27 октября, составляет: гривни к доллару США – 7,9116, к евро – 11,006618, к российскому рублю – 0,26025.