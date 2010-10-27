Выплаты украинских страховщиков в первом полугодии уменьшились на 15,2%

Объем чистых страховых выплат украинских страховщиков по итогам I полугодия 2010 года составил 2 млрд. 474,2 млн. грн., что на 15,2% меньше показателя января-июня 2009 года (2 млрд. 916,7 млн. грн.).

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг).

По данным комиссии, валовые страховые выплаты в I полугодии этого года против показателя января-июня 2009 года уменьшились на 20% - до 2 млрд. 619,4 млн. грн. При этом страховые выплаты по рисковым видам страхования составили – 2 млрд. 594,9 млн. грн., по страхованию жизни – 24,5 млн. грн.

По данным комиссии, уровень валовых страховых выплат снизился с 34,4% по итогам января-июня 2009 года до 27,2% в I полугодии 2010 года, уровень чистых страховых выплат в январе-июне 2010 года составил 44,3% против 46,2% по итогам января-июня 2009 года.

Структура валовых страховых выплат по итогам I полугодия 2010 года была следующей: добровольное страхование имущества – 1 млрд. 794,1 млн. грн. (69%), добровольное личное страхование – 397,5 млн. грн. (15%), негосударственное обязательное страхование – 390,8 млн. грн. (15%), страхование жизни – 24,5 млн. грн. (1%), добровольное страхование ответственности – 11,9 млн. грн. (меньше 1%), государственное обязательное страхование – 0,6 млн. грн.

Структура валовых страховых выплат по видам страхования на конец I полугодия 2010 года была следующей: автострахование (ОСАГО, КАСКО) – 1 млрд. 302,7 млн. грн. (50%), страхование финансовых рисков – 627,8 млн. грн. (24%), медицинское страхование – 322 млн. грн. (12%), страхование кредитов – 74,7 млн. грн. (3%), страхование имущества – 84,7 млн. грн. (3%), страхование медицинских расходов – 41,4 млн. грн. (2%), страхование от огневых рисков – 45,1 млн. грн. (2%), «Зелена карта» - 31,4 млн. грн. (1%), страхование жизни – 24,5 млн. грн. (1%), другие виды страхования – 65 млн. грн. (2%).