«Проминвестбанк» в январе-сентябре сократил убыток более чем в два раза

"Проминвестбанк" (ПИБ, г. Киев) в январе-сентябре 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, сократил убыток в более чем 2 раза - до 593,099 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном в газете «Голос Украины» (от 27 октября т.г.).

Активы банка за отчетный период сократились на 4% и на 1 октября 2010 года составили 28,914 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов увеличились на 11% - до 27,147 млрд. грн., обязательства сократились на 3% - до 24,059 млрд. грн.

Уставный капитал банка за отчетный период оставался на уровне 5,299 млрд. грн., собственный капитал сократился на 10% - до 4,855 млрд. грн.

Справка УНИАН. "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" ("Проминвестбанк") создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) владеет 93,84% "Проминвестбанка".