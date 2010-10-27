Чистая прибыль «УкрБизнесБанка» за 9 месяцев выросла на 33,2%

Чистая прибыль «УкрБизнесБанка» в январе-сентябре 2010 года увеличилась на 33,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 1 октября составила 2,661 млн. грн.

Об этом сказано в квартальном отчете банка, опубликованном в газете «Голос Украины» №200 от 26 октября 2010 года.

Согласно отчету, с начала года активы банка увеличились на 41,1% и на 1 октября 2010 года составили 2,152 млрд. грн., обязательства – на 47,9%, до 1,937 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 27,2%, до 1,667 млрд. грн., собственный капитал – на 1,3%, до 215,477 млн. грн.

Уставный капитал банка с начала года не изменялся и составляет 134,16 млн. грн.

Справка УНИАН. АБ «УкрБизнесБанк» зарегистрирован Национальным банком Украины в мае 1993 года.