НБУ будет отстаивать увеличение минимального регулятивного капитала – Арбузов

Национальный банк Украины (НБУ) будет отстаивать свою позицию по поводу требования по увеличению минимального уровня регулятивного капитала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ журналистам в среду.

«Это решение обосновано, оно согласовано с международными организациями, и Нацбанк будет стоять на своей позиции, - сказал С.АРБУЗОВ.

Основной мотивацией такого решения он назвал стабильность банковской системы. «Мы пережили банковский кризис и не хотим пережить его еще раз», - резюмировал С.АРБУЗОВ.

Как сообщал УНИАН, НБУ своим постановлением №273 от 6 июля 2010 г. обязал банки до 1 января 2012 г. увеличить размер регулятивного капитала до уровня не ниже 120 млн. грн. Банкам, у которых регулятивный капитал ниже указанного уровня, разрешено привлекать вклады физических лиц в пределах объема привлеченных вкладов физических лиц на дату вступления в силу 273-го постановления, то есть на 16 июля 2010 г.

Ассоциация украинских банков (АУБ) и 10 коммерческих банков подали иск к Национальному банку Украины, требуя отмены этого постановления как такого, которое нарушает права средних и малых банков.

В частности, АУБ совместно с группой коммерческих банков подготовили и подали в Окружной административный суд Киева исковое заявление о признании незаконными и недействительными отдельных пунктов вышеупомянутого постановления НБУ. Последнее судебное заседание по этому делу состоялось 26 октября, на котором был объявлен перерыв до 8 ноября для подачи дополнительных объяснений

В конце августа т.г. в своем письме к коммерческим банкам Нацбанк указал на то, что по состоянию на конец июля 2010 г., регулятивный капитал в сумме, менее 120 млн. грн. имели 69 банков, из которых 5 банков с временной администрацией. Сумма докапитализации 38 из них составляет всего 20% от размера их регулятивного капитала.

«…Внесенные постановлением №273 изменения к Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине в части повышения требований к минимальному размеру регулятивного капитала отвечают мировым тенденциям, направлены на обеспечение стойкости (жизнеспособности), как отдельных банков Украины, так и банковской системы в целом…», - указал НБУ в письме.