Активы украинских страховщиков выросли на 2,8%

Общие активы украинских страховщиков (по данным баланса) по итогам I полугодия 2010 года выросли на 2,8% по сравнению с январем-июнем 2009 года – до 43 млрд. 166,2 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг).

Согласно сообщению, активы установленных законодательством категорий (определенные в ст. 31 Закона Украины «О страховании») на конец июня 2010 года составили 24 млрд. 435,9 млн. грн., что на 6,5% больше аналогичного показателя на конец июня 2009 года.

Также сообщается, что сумма сформированных страховщиками на конец июня 2010 года страховых резервов составила 9 млрд. 393,5 млн. грн., что на 2,4% меньше, чем годом ранее. При этом резервы по страхованию жизни составили 1 млрд. 902,8 млн. грн., технические резервы – 7 млрд. 490,7 млн. грн.

Структура активов, которыми представлены средства страховых резервов, по состоянию на конец июня 2010 года была следующей: банковские вклады – 6 млрд. 391,7 млн. грн. (26%), ценные бумаги (акции – 9 млрд. 878,7 млн. грн. (41%), ценные бумаги, эмитируемые государством – 1 млрд. 049,4 млн. грн. (4%), облигации – 427,5 млн. грн. (2%), ипотечные сертификаты — 37 млн. грн. (около 1%)) (48%), права требования к перестраховщикам – 2 млрд. 890,7 млн. грн. (12%), денежные средства на текущих счетах и наличность в кассе – 1 млрд. 656,2 млн. грн. (7%), недвижимое имущество – 1 млрд. 944,9 млн. грн. (8%), банковские металлы – 67,8 млн. грн. (меньше 1%), инвестиции в экономику Украины по направлениям, определенным Кабмином – 85,4 млн. грн. (меньше 1%), кредиты страхователям – 5,2 млн. грн. (меньше 1%), долгосрочные кредиты для жилищного строительства — 0,2 млн. грн..

Объем уплаченных уставных фондов украинских страховщиков на конец июня 2010 года составил 14 млрд. 563 млн. грн., что на 6,9% больше показателя на конец июня 2009 года.