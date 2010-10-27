Азаров и Путин отмечают существенное увеличение двустороннего товарооборота

Премьер-министры Украины и России Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН отмечают существенное увеличение двустороннего товарооборота в 2010-м году, который к октябрю по сравнению с октябрем 2009 года вырос почти на 80% и составляет более 25 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Н.АЗАРОВ, открывая заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

В частности Н.АЗАРОВ подчеркнул, что украинская сторона настроена на еще большую активизацию торгово-экономического сотрудничества.

«Мы настроены на дальнейшую интенсификацию нашего торгово-экономического сотрудничества», - сказал украинский премьер.

Он подчеркнул, что в двустороннем сотрудничестве наблюдается активизация по реализации масштабных проектов в атомной энергетике, авиастроении и расширение сотрудничества в ракетно-космической отрасли, в сельском хозяйстве, сельхозмашиностроении.

«В целом хочу отметить, что работа нашего комитета уже приносит реальные плоды», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что все же существуют некоторые проблемы в экономическом сотрудничестве.

«Естественно, не все идет гладко. Совмещение интересов наших стран, интересов бизнеса требует не только политической воли, но и терпения, точных расчетов по времени. Но главное, что мы без колебания стали и идем по этому пути», - сказал Н.АЗАРОВ.

В свою очередь В.ПУТИН также отметил, что динамика двусторонних отношениях между Украиной и Россией в последнее время существенно усилилась.

«Я полностью согласен с Николаем Яновичем в том, что за последнее время мы являемся свидетелями серьезной динамики, роста торгового оборота почти на 80%. Мы действительно стабилизировали наши отношения в энергетической сфере, и мы знаем, что правительство Украины наилучшим образом использует все дополнительные ресурсы (полученные в результате харьковских договоренностей – УНИАН), которые появляются для решения социальных вопросов», - сказал В.ПУТИН.

Вместе с этим он подчеркнул, что в контексте развития двусторонних отношений на повестке дня стоит вопрос не столько увеличения объемов товарооборота, сколько наполнения отношений «новым качественным содержанием».

В.ПУТИН отметил, что Украина и Россия должны сосредоточить свое внимание на сотрудничестве в высокотехнологических отраслях, в частности атомной энергетике, авиастроении, судостроении, космоса. «Все это является перспективой нашей совместной работы на ближайшие годы», - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, 17 мая в Киеве на совместной с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ пресс-конференции Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказал надежду, что во втором полугодии странам удастся увеличить динамику роста товарооборота и выйти на 35 млрд. долл.

В свою очередь, Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что 35-40 млрд. долл. - это задача на текущий год, а страны-партнеры должны ставить амбициозные задачи, и поэтому он считает, что уже в ближайшие годы Украина и Россия должны выйти на товарооборот в объеме 100 млрд. долл.