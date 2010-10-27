Госдолг Украины вырос на 5,8%

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 сентября т.г. составил 404 млрд. 301 млн. 041,08 тыс. грн. или 51 млрд. 090 млн. 041,20 тыс. долл., что на 5,8% больше показателя на конец августа 2010 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на указанную дату составил 256 млрд. 195 млн. 000,97 тыс. грн. (63,37% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 32 млрд. 374 млн. 423,56 тыс. долл. Государственный и гарантированный государством внутренний долг – 148 млрд. 106 млн. 040,11 тыс. грн. (36,63%), или 18 млрд. 715 млн. 617,64 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец сентября т.г. составил 306 млрд. 989 млн. 331,79 тыс. грн. (75,93%), или 38 млрд. 793 млн. 117,04 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 172 млрд. 769 млн. 769,60 тыс. грн. (42,73%), или 21 млрд. 832 млн. 282,75 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 134 млрд. 219 млн. 562,19 тыс. грн. (33,20%), или 16 млрд. 960 млн. 834,29 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 97 млрд. 311 млн. 709,29 тыс. грн. (24,07%), или 12 млрд. 296 млн. 924,16 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 83 млрд. 425 млн. 321,37 тыс. грн. (20,63%), или 10 млрд. 542 млн. 140,81 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 886 млн. 477,92 тыс. грн. (3,43%), или 1 млрд. 754 млн. 783,35 тыс. долл.

На протяжении января-сентября 2010 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 86 млрд. 396 млн. 919,36 тыс. грн. (27,18%), в основном за счет превышения выпуска ОВГЗ над их погашением, а также в результате получения первого транша кредита МВФ стенд-бай 2010 в размере 1,25 млрд. СПЗ и выпуска еврооблигаций 2010 года на сумму 2 млрд. долл.

При этом государственный внешний долг вырос на 36 млрд. 843 млн. 539,90 тыс. грн. (27,11%), государственный внутренний долг вырос на 43 млрд. 149 млн. 485,42 тыс. грн. (47,38%).

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 6 млрд. 403 млн. 894,04 тыс. грн. (7,04%).