Сегодня в Киеве неизвестный ограбил отделение "Индэкс-Банка"

Сегодня около 10.30 в Киеве на улице Вышгородской, 50 неизвестный ограбил отделение "Индэкс-Банка".

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве, неизвестный мужчина зашел в финансовое учреждение, избил металлическим предметом частного охранника, забрал у него мелкокалиберный пистолет, после чего разбил стекло витрины кассы и заставил кассира отдать деньги.

По предварительным данным, из банковского филиала таким образом было похищено почти 200 тыс. грн. и около 10 тыс. дол.

Как отметили в ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве, кассир успела нажать так называемую «тревожную кнопку», которая выведена на пульт частной охранной структуры, однако сотрудники этого учреждения приехали слишком поздно.

Сейчас личность нападавшего устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 87 (разбой) Уголовного кодекса Украины.