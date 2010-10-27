Тимошенко: отсутствие проекта бюджета-2011 свидетельствует о неспособности его подготовить
20:04, 27 октября 2010Финансы
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Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает, что отсутствие проекта госбюджета на 2011 год свидетельствует о неспособности правительства профессионально его подготовить.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Житомире.
"Почему не подали госбюджет на 2011 год? Уже пропущены фактически два месяца, они должны были в правительстве подать его на утверждение еще в сентябре. Нет бюджета потому, что они в правительстве профессионально не могут его свести, не могут спланировать бюджет с дефицитом, который будет иметь цивилизованный обоснованный уровень", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.
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