Нацбанк оценивает рост ВВП Украины в третьем квартале на уровне 4%

Национальный банк Украины оценивает рост валового внутреннего продукта (ВВП) в третьем квартале текущего года на уровне 4%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам член правления, исполнительный директор по экономическим вопросам НБУ Игорь ШУМИЛО.

«По нашим оценкам, рост ВВП в третьем квартале составил около 4%», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам второго квартала 2010 года против показателя за аналогичный период 2009 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 5,9%.

Рост ВВП Украины за II квартал 2010 года против I квартала 2010 года, с учетом фактора сезонности, составил 3,8%.

Номинальный ВВП за второй квартал т.г. составил 262,365 млрд. грн.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики Украины, падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило не 15%, как сообщалось ранее, а 15,1% по сравнению с 2008 годом.

Номинальный ВВП за 2009 год составил 914 млрд. 720 млн. грн., тогда как ранее Госкомстат сообщал цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. меньше – 912 млрд. 563 млн. грн. Падение ВВП по кварталам в 2009 году по сравнению с аналогичными периодами 2008 года: в І квартале 2009 г. падение ВВП составило 20,2% (ранее Госкомстат сообщал о 20,3%), во ІІ квартале – осталось на уровне 17,8%, как сообщалось ранее, в ІІІ квартале – 16% (ранее сообщалось о 15,9%), в ІV квартале – 6,8% (7%).