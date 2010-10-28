Эксперт: доллар ожидают новые негативы

На торгах 28 октября, скорее всего, иена против американского доллара продолжит укрепляться, что приведет пару USD/JPY в район 81,00. Таково мнение аналитиков Информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине

Как пояснили аналитики, участники рынка сегодня ожидают публикации решения по основной процентной ставке Банка Японии. Прогнозируется, что она не изменится.

В ходе европейской сессии никаких особо интересных новостей не ожидается, но, вполне возможно, что давление на евро сохранится в связи со вновь ставшими актуальными финансовыми проблемами в еврозоне. Соответственно, евро, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может повторить минимум прошлой недели, который расположен в районе 1.3700, а фунт продолжит движение в сторону 1.5700.

Однако надежда на откат у конкурентов доллара может появиться с открытием американских торговых площадок: прогнозируется, что число первичных заявок на получение пособия по безработице, поданных на прошлой неделе, в Штатах возрастет, что станет негативом для USD, считают аналитики FOREX CLUB в Украине.