«ОАК» и «Антонов» будут иметь по 50% акций совместного авиапредприятия

В совместном предприятии на основе Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОАК – Гражданские самолеты» (ООО «УК «ОАК–ГС») ОАО «ОАК» и ГАК «Антонов» будут владеть по 50% от величины уставного капитала.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «ОАК».

«Договор устанавливает основные принципы формирования органов управления совместным предприятием. Согласно подписанному соглашению, ОАО «ОАК» и ГАК «Антонов» будут владеть по 50% от величины уставного капитала ООО «УК «ОАК–ГС», говорится в сообщении.

Стороны также договорились на первом общем собрании участников Общества голосовать «за» утверждение новой редакции его Устава. После утверждения новой редакции Устава стороны обязуются провести выборы органов управления ООО. Совет директоров Общества будет состоять из 12 членов, шесть из которых будут предложены ОАО «ОАК», шесть – ГАК «Антонов». В течение первых двух лет с момента избрания Совета директоров его председателем будет являться один из членов СД, выдвинутых для избрания ГАК «Антонов». В течение следующих двух лет председателем Совета директоров будет являться один из его членов, выдвинутых для избрания ОАО «ОАК».

Отмечается, что аналогичным образом будет сформирована Ревизионная комиссия, по три кандидата в которую выдвинут учредители Общества. Первые два года председателем РК будет являться один из ее членов, выдвинутых ОАО «ОАК», а следующие два года председателем РК будет кандидат, выдвинутый для избрания ГАК «Антонов».

По такому же принципу общее собрание участников Общества будет избирать генерального директора ООО и его первого заместителя. Стороны договорились, что кандидата для избрания генеральным директором Общества на первые два года его деятельности предложит ОАО «ОАК», а кандидата на пост первого заместителя генерального директора – ГАК «Антонов». Через два года произойдет смена руководства Общества: кандидата на должность генерального директора выдвинет ГАК «Антонов», а на должность первого заместителя – ОАО «ОАК».

Настоящее соглашение вступает в силу с момента приобретения ГАК «Антонов» правового статуса участника Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Действие соглашения оговорено четырьмя годами с момента первого избрания органов управления Обществом в соответствии с новой редакцией Устава ООО.

«Совместное предприятие ОАО «ОАК» и ГАК «Антонов», создаваемое в настоящее время, должно стать площадкой для совместной работы российской и украинской авиастроительной промышленности. Основной функцией этого предприятия станет координация работ, связанных с продвижением на рынок совместной российско-украинской продукции – самолетов марки «Ан», с ценообразованием, с послепродажным обслуживанием. Еще одной важной функцией совместного предприятия должна стать подготовка предложений по дальнейшей интеграции российской и украинской авиастроительной промышленности», - заявил президент ОАО «ОАК» Алексей ФЕДОРОВ.

Как сообщал УНИАН, 27 октября в Киеве Украина и Россия подписали соглашение участников совместного предприятия в авиационной отрасли.

В частности генеральный директор госпредприятия «Антонов» Дмитрий КИВА и президент, председатель правления ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (Российская Федерация) подписали соглашение участников совместного предприятия между ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ГАК «Антонов».