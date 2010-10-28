Штат ГНАУ сократят на 20%

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) намерена сократить свой аппарат на 20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге председатель ГНАУ Александр ПАПАИКА.

«Процентов на двадцать мы будем сокращать, но это Государственная налоговая администрация Украины и госналогадминистрации областные, а инспекции мы усилим для того, чтобы там улучшить взаимоотношения, чтобы не было очередей», – сказал он.

Директор департамента массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНАУ Виктор КОСАРЧУК отметил, что процесс реформирования органов ГНАУ уже начался, на сегодня соответствующие предложения поданы в Кабинет Министров.