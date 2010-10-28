Королевская предлагает продлить работу над Налоговым кодексом до июля 2011 года

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ предлагает продлить работу над проектом Налогового кодекса до июля 2011 года, а вступление его в силу - с 1 января 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время брифинга.

«Тот вариант, который мы предлагаем, - в том, чтобы все-таки доработать Налоговый кодекс и принять его, согласно Бюджетной декларации, согласно закону о бюджете, до 15 июля 2011 года, и чтобы до 15 августа он был принят и начал работать с 1 января 2012 года», - отметила она.

За это время, по словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, необходимо устранить заложенные в проекте НК ошибки, поскольку если на сегодня принять его в предложенном виде, в последующем придется многие годы дорабатывать Налоговый кодекс.

Напомним, что 7 октября 2010 г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный Кабинетом министров Украины.

ВР планирует рассматривать проекты Налогового кодекса и государственного бюджета на 2011 год на следующей пленарной неделе – 2-5 ноября.