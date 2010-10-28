МВФ предлагает внести в проект Налогового кодекса пакет изменений

Международный валютный фонд предлагает внести в проект Налогового кодекса ряд изменений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщила заместитель министра финансов Украины Татьяна ЕФИМЕНКО.

«Прежде всего, МВФ обратил наше внимание на то, что наша попытка снижения налога на прибыль должна проходить в несколько ином режиме», - отметила она.

Т.ЕФИМЕНКО напомнила, что в проекте НК предусмотрено снижение ставки налога на прибыль в 2011 году с 25 до 19%. «Их предложения (предложения МВФ - УНИАН) заключаются в том, чтобы снижение ставки налога на прибыль было не более чем на 2 процентных пункта, - сказала она. - А в последующем МВФ предлагает проводить плавное снижение ставки налога ежегодно и к 2014 году выйти на ставку 16%. Фонд также предлагает изменить условия налоговых каникул. Предприятия, которые, согласно проекту НК, имеют право на каникулы, что предусматривает нулевую процентную ставку налога на прибыль, в течение 5 лет будут платить ставку по налогу 16%".

«По их мнению, это сохранит определенный ресурс в бюджете Украины и позволит поддерживать систему государственных финансов в более стабильном состоянии», - сообщила Т.ЕФИМЕНКО.

Эксперты МВФ также предлагают увеличить годовой объем выручки для малых предприятий с предложенных 300 тыс. грн. до 500 тыс. грн.

Кроме того, они поддерживают сокращенную систему налогообложения для юридических лиц с введением соответствующей планки выручки.

Кроме того, МВФ предлагает рассмотреть вопрос повышения порога обязательной регистрации плательщиков НДС. «Та позиция, которая связана с повышением порога обязательной регистрации плательщиков НДС с 300 до 500 тыс. грн., по нашему мнению, будет стоить нашей доходной части (бюджета – УНИАН) где-то 1 млрд. грн., но наши оппоненты из МВФ говорят о том, что как раз потеря этого миллиарда может компенсироваться тем, что вы не будете так резко снижать ставку налога на прибыль», - отметила Т.ЕФИМЕНКО.

Напомним, что 7 октября 2010 г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный Кабинетом министров Украины.

ВР планирует рассматривать проекты Налогового кодекса и государственного бюджета на 2011 год на следующей пленарной неделе – 2-5 ноября.