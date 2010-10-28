BASF по итогам года прогнозирует увеличение объема продаж на 26%

Лидер мировой химической отрасли концерн BASF по итогам 2010 года прогнозирует увеличение объема продаж продукции на 26% по сравнению с 2009 годом – до 63 млрд. евро.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на председателя совета директоров концерна Юргена ХАМБРЕХТА.

«Мы ожидаем, что динамика наших продаж по итогам 2010 года превысит среднемировые результаты по химической отрасли. В целом рассчитываем выйти на следующие уровни: объем продаж – около 63 млрд. евро, прибыль от основной деятельности до учета специальных статей – более 8 млрд. евро. Кроме того, мы планируем получить хорошие показатели прибыли на вложенный капитал и, соответственно, увеличить размер дивидендов», – сказал он.

Справка УНИАН. BASF – The Chemical Company – лидер мировой химической отрасли. Портфель предложений концерна включает нефть и природный газ, а также химикаты, пластмассы, специальные химикаты, продукты для сельского хозяйства и продукцию тонкой химии. Объем продаж концерна в 2009 году превысил 50 млрд. евро, а общее число сотрудников BASF (по данным на конец года) составило около 105 тысяч человек. Акции BASF торгуются на фондовых биржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) и Цюриха (AN).