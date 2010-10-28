BASF в третьем квартале увеличил объемы продаж на 23%

Концерн BASF в третьем квартале текущего года увеличил объемы продаж на 23%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 15,8 млрд. евро.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, прибыль от основной деятельности (до учета специальных статей) составила 2 млрд. 213 млн. евро (+77%). Чистая прибыль выросла на 1 млрд. евро – до 1,2 млрд. евро. Налоговая ставка составила 33,4% - это ниже, чем было в третьем квартале 2009 года. В компании это объясняют уменьшением той доли прибыли, которая была получена в сегменте нефти и газа, где действуют высокие ставки налогообложения.

Прибыль в расчете на одну акцию в третьем квартале 2010 г. составила 1,35 евро (по сравнению с 0,26 евро за аналогичный период предыдущего года). С учетом корректировки, отражающей специальные статьи и амортизацию нематериальных активов, данный показатель равняется 1,52 евро (по сравнению с 0,61 евро в 3-м квартале 2009 года), объясняют в компании.

Денежные поступления от производственной деятельности вышли на уровень 5,3 млрд. евро. В компании отмечают, что это было обусловлено, в частности, уменьшением чистого оборотного капитала в третьем квартале, несмотря на сохранение стабильного спроса. Устойчивые потоки денежных средств позволили сократить сумму чистой задолженности на 2,1 млрд. евро – до 11,4 млрд. евро. Отношение собственного капитала к общей сумме активов увеличилось и составило почти 37%.

Справка УНИАН. BASF – The Chemical Company – лидер мировой химической отрасли. Портфель предложений концерна включает нефть и природный газ, а также химикаты, пластмассы, специальные химикаты, продукты для сельского хозяйства и продукцию тонкой химии. Объем продаж концерна в 2009 г. превысил 50 млрд. евро, а общее число сотрудников BASF (по данным на конец года) составило около 105 тысяч человек. Акции BASF торгуются на фондовых биржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) и Цюриха (AN).