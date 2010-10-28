МФК намерена предоставлять гривневые кредиты, привлекая ресурсную базу на межбанке

Международная финансовая корпорация (МФК) планирует предоставлять гривневые кредиты, привлекая для этого ресурсную базу на межбанковском рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила руководитель МФК в Украине Елена ВОЛОШИНА сегодня в ходе V ежегодной конференции Fitch Ratings в Украине.

Также она сообщила, что МФК совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) сегодня ведут переговоры с Национальным банком Украины по поводу возможности кредитования в гривне.

При этом Е.ВОЛОШИНА подчеркнула, что в отличие от ЕБРР, который намерен формировать пассивную гривневую базу за счет выпуска облигаций, МФК планирует привлекать ресурсы непосредственно на межбанке.