Прокуратура возбудила почти тысячу дел по фактам нарушений в банковской сфере

За девять месяцев текущего года прокурорами в порядке надзора в банковской сфере возбуждено 998 уголовных дел, расследовано и направлено в суд 745 уголовных дел этой категории.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, во устранение нарушений закона прокурорами внесено 142 документа реагирования, по результатам рассмотрения которых 88 человек привлечены к ответственности, возмещено 1,8 млн. грн.

Особое внимание уделено защите интересов тех банков, где есть государственная доля, или в которых Национальным банком Украины назначен временный администратор или ликвидатор.

Проверки подтверждают, что служебными лицами банков совершались криминальные деяния, которыми финансовым учреждениям нанесен существенный ущерб. Так, прокурором Врадеевского района Николаевской области 17 мая возбуждено уголовное дело в отношении служебных лиц местного отделения ОАО "Государственный сберегательный банк Украины", которые путем подделки кредитных договоров завладели средствами банка на общую сумму 2,2 млн. грн.

Разоблачены факты присвоения банковскими работниками средств, их соучастия в легализации доходов, полученных преступным путем, завладения средствами граждан, которые были на банковских счетах, небрежного отношения к своим обязанностям, что привело к существенному ущербу.

В общей сложности в текущем году прокурорами по фактам преступных действий служащих банков возбуждено 336 уголовных дел, 209 - направлено в суд.

Учитывая, что просроченная задолженность по банковским кредитам превысила 85 млрд. грн., прокуратурой особое внимание обращено на принятие мер для возвращения долга недобросовестными заёмщиками. Генеральной прокуратурой Украины 22 июля возбуждено уголовное дело в отношении президента одного из коммерческих обществ Черниговской области, который путем подлога документов, а также злоупотребляя доверием подчиненных работников, оформил в банке кредитов на сумму свыше 10 млн. грн., которые использовал для собственных потребностей.

Распространены также случаи незаконной реализации должниками находящегося в залоге имущества, подлога документов для неправомерного получения банковских займов, совершения мошеннических действий и тому подобное.

В течение октября судами удовлетворено исков прокуроров в банковской сфере на сумму свыше 300 млн. грн.