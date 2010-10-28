КГГА изучает вопрос правомерности продажи 12% акций «Киевэнерго»

Киевская городская государственная администрация изучает вопрос правомерности продажи 12% акций компании «Киевэнерго».

Об этом заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ заявил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, если будут выявлены какие-либо нарушения, то столичная власть намерена обратиться в суд.

«Я не говорил, что вопрос по «Киевэнерго» находится в судах. Я говорил, что вопрос относительно правомерности продажи пакета 12% акций является предметом изучения. Если такие нарушения будут выявлены, мы будем судиться», - заявил А.ПУЗАНОВ.

При этом он отметил, что помнит перечень «сомнительных операций» по продаже пакета акций энергокомпании.

Заместитель председателя КГГА также сообщил, что столичная власть намерена не только сохранить пакет акций “Киевэнерго”, который был в собственности территориальной общины, но и увеличить его.

«Мы ведем переговоры о большем влиянии города на корпоративную политику предприятия», - сказал А.ПУЗАНОВ.

Кроме того, он проинформировал, что в ближайшее время должны состояться собрания акционеров компаний «Киевводоканал» и «Киевгаз», на которых будет избрано новое руководство компаний, в частности, наблюдательные советы и члены правления.

Справка УНИАН. 24 июня 2004 года Киевсовет принял решение о создании ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг». 5 апреля 2006 года было зарегистрировано ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг», основателями которого стали: Киевсовет - 61% (по решению Киевсовета, в «Киевэнергохолдинге» доля территориальной общины формировалась за счет 3,203 млн. акций, которые принадлежали ей, или 60%+1 акция ОАО «Киевгаз», 13,798 млн. акций, либо 12,73% ОАО «Киевэнерго» и 470,311 млн. акций, либо 67% акций ОАО «Киевводоканал»). Кроме того, компания с ограниченной ответственностью «Денсек Лимитед» - 20% - 75 452 469 грн., АК «Зарова Лимитед» - 19% - 71 679 845 грн.

28 августа 2008 г. Киевсовет разрешил продажу коммунального пакета акций ОАО «АК «Киевводоканал» в количестве 178 млн. 748 тыс. 500 шт. акций, что составляет 25,4%; продажу коммунального пакета акций ОАО «Киевгаз» в количестве 1 млн. 614 тыс. 144 шт., что составляет 28,45% акций.

Кроме того, в Блоке Кличко заявили, что городской пакет акций «Киевэнерго» (12,73%), переданный Киеву при создании компании «Киевэнергохолдинг», уже давно забрали у общины и через «Киевэнергохолдинг» передали офшорным компаниям.

22 октября 2010 г. Хозяйственный суд столицы своим решением вернул в собственность общины 25,46% акций уставного фонда ОАО «АК «Киевводоканал».