Межбанк закрылся котировками по доллару на уровне 7,9485/7,9530 грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9480/7,9560 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9480/7,9525 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни незначительно повысились – 7,9485/7,9530 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2588/0,2591 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2585/0,2587 грн./рубль. К закрытию цены не изменились.

В России курс доллар-рубль поднялся и составил 30,74 рублей за доллар (+0,08).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3765/1,3860 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9960/11,0095 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,9820/10,9940 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли до 11,0025/11,0130 грн./евро.