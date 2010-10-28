Королевская предлагает отложить принятие Налогового кодекса

Поспешное принятие Налогового кодекса снизит предпринимательскую активность, загонит бизнес в тень и ухудшит инвестиционный климат в стране, поэтому его следует отложить. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на Первом украинском налоговом форуме 2010, который проходит в Торгово-промышленной палате Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета, по словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, нельзя нарушать законодательство и поспешно принимать плохо подготовленный документ. «Ко второму чтению проекта Налогового кодекса зарегистрировано более 4,5 тысяч поправок. Только сравнительная таблица насчитывает почти 2 тысячи страниц. Таким образом, нам опять предлагают принять сырой документ, чтобы потом годами исправлять ошибки. Это порочный путь, который ликвидирует остатки доверия бизнеса к власти, к ее способности проводить эффективные реформы», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее мнению, «разумнее было бы, не нарушая процедуру, детально выписанную в Бюджетном кодексе, отложить принятие Налогового кодекса на следующий год. За это время спокойно принять сбалансированный взвешенный документ, в котором будут определены точки роста нашей экономики, и ввести его в действие в 2012 году».

При этом Н.КОРОЛЕВСКАЯ рассказала о грузинском опыте проведения налоговой реформы, с которым познакомилась во время недавнего визита в эту страну. «В Грузии посчитали, что если 90% населения нарушает закон, то проблема не в населении, а в плохом законе. Там смогли побороть коррупцию в налоговых органах, почти в 2 раза сократили количество налоговых инспекторов, вдвое уменьшили налоговые ставки, а количество налогов сократили с 26 до 6», - отметила она. «Чтобы уменьшить риски, которые были заложены предыдущим налоговым законодательством, в Грузии провели налоговую амнистию. Все это вместе плюс бесконтактный метод общения предпринимателя с государством (все отчеты принимаются только в электронном виде), смогли дать положительный результат, при этом поступления в бюджет увеличились вдвое», - рассказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«В ближайшие полгода необходимо проанализировать модели налогового законодательства, которые работают в странах с похожей на украинскую структурой экономики, выбрать все лучшее и выстроить эффективную налоговую систему», - отметила глава парламентского комитета. «Экономика – это та площадка, на которой мы можем добиться максимальной консолидации усилий. А Налоговый кодекс доллжен стать не очагом недоверия, как это происходит сегодня, а тем документом, на основе которого мы сможем консолидировать усилия по восстановлении экономики Украины», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2010 г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный Кабинетом министров Украины.

ВР планирует рассматривать проекты Налогового кодекса и государственного бюджета на 2011 год на следующей пленарной неделе – 2-5 ноября.

Ранее Н.КОРОЛЕВСКАЯ предложила продлить работу над проектом Налогового кодекса до июля 2011 года. «Тот вариант, который мы предлагаем, - в том, чтобы все-таки доработать Налоговый кодекс и принять его, согласно Бюджетной декларации, согласно закону о бюджете, до 15 июля 2011 года, и чтобы до 15 августа он был принят и начал работать с 1 января 2012 года», - отметила она.