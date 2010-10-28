Наливайченко: Малый бизнес нужно всячески поддерживать

Малый бизнес и малых предпринимателей в Украине нужно всячески поддерживать.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Наша Украина”, об этом заявил председатель Политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО во время пребывания в Бердичеве Житомирской области.

«Мы встречались сегодня с работниками Бердичевского рынка. Это преимущественно пенсионеры, которые вынуждены идти торговать, чтобы заработать себе на жизнь. Они требуют в любом случае не отменять упрощенную систему налогообложения, в любом случае не допустить, чтобы ТИГИПКО и АЗАРОВ приняли свой Налоговый кодекс, который вынуждает их сокращать рабочие места», – сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он подчеркнул, что «Наша Украина» будет действовать решительнее и останавливать, в том числе законодательными механизмами, антисоциальные действия действующего правительства.

«Я горжусь тем, что вчера наши народные депутаты внесли законопроект об отмене «драконовских» сборов, которые уничтожают малый бизнес, повышая отчисления по социальным взносам и, таким образом, нивелируя их и так небольшие прибыли», – отметил он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО также высказался по поводу правительственного проекта Налогового кодекса. «Ни ТИГИПКО, ни АЗАРОВ не являются украинским правительством, потому что они не слышат украинских предпринимателей. А это тысячи людей, которые протестуют по всей Украине, борясь за свою возможность выживать в сложных экономических условиях», – подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.