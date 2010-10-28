Курс Нацбанка 29 октября
21:52, 28 октября 2010Финансы
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Нацбанк 29 октября установил курс гривни:100 USD США – 791.1600 (28 октября – 791.1600)100 EUR – 1096.3104 (28 октября – 1092.0381)10 RUR – 2.5789 (28 октября – 2.5882) Учетные курсы банковских металлов НБУ с 29 октября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-104947.37 (28 октября-105402.29)961XAG 10Серебро-1877.42 (28 октября-1880.59)962XPT 10Платина-133231.34 (28 октября-134338.97)964XPD 10Палладий-49447.50 (28 октября-49368.38)
Нацбанк 29 октября установил курс гривни:100 USD США – 791.1600 (28 октября – 791.1600)
100 EUR – 1096.3104 (28 октября – 1092.0381)
10 RUR – 2.5789 (28 октября – 2.5882)
Учетные курсы банковских металлов НБУ с 29 октября
за 10 тройских унций (грн.):
959XAU 10Золото-104947.37 (28 октября-105402.29)
961XAG 10Серебро-1877.42 (28 октября-1880.59)
962XPT 10Платина-133231.34 (28 октября-134338.97)
964XPD 10Палладий-49447.50 (28 октября-49368.38)
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