Курс Нацбанка 29 октября

Нацбанк 29 октября установил курс гривни:100 USD США – 791.1600 (28 октября – 791.1600)100 EUR – 1096.3104 (28 октября – 1092.0381)10 RUR – 2.5789 (28 октября – 2.5882) Учетные курсы банковских металлов НБУ с 29 октября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-104947.37 (28 октября-105402.29)961XAG 10Серебро-1877.42 (28 октября-1880.59)962XPT 10Платина-133231.34 (28 октября-134338.97)964XPD 10Палладий-49447.50 (28 октября-49368.38)

Нацбанк 29 октября установил курс гривни: 100 USD США – 791.1600 (28 октября – 791.1600) 100 EUR – 1096.3104 (28 октября – 1092.0381) 10 RUR – 2.5789 (28 октября – 2.5882) Учетные курсы банковских металлов НБУ с 29 октября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-104947.37 (28 октября-105402.29) 961XAG 10Серебро-1877.42 (28 октября-1880.59) 962XPT 10Платина-133231.34 (28 октября-134338.97) 964XPD 10Палладий-49447.50 (28 октября-49368.38)

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