Эксперт: гривня с начала года укрепилась к доллару на 0,5%, а к евро - на 4,2%

Гривня с начала 2010 года укрепилась к доллару на 0,5%, а к единой европейской валюте - на 4,2%.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что в четверг, 28 октября, Национальный банк Украины продавал доллар по курсу 7,9480 грн./долл. Межбанковский валютный рынок в этот день закрылся котировками 7,9485-7,9530 грн./долл., то есть курс гривни к доллару не изменился. При этом межбанковский валютный рынок закрылся котировками 11,0027-11,0129 грн./евро. По подсчетам аналитика, в четверг гривня подешевела к евро на 0,4%.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 октября, на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9480/7,9560 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9480/7,9525 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни незначительно повысились – 7,9485/7,9530 грн./долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9960/11,0095 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,9820/10,9940 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли до 11,0025/11,0130 грн./евро.