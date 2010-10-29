Азаров прогнозирует снижение кредитных ставок в украинских банках

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ ожидает, что в скором времени банки начнут снижать ставки по кредитам.

Об этом он сообщил в эфире Первого национального телеканала.

По его словам, это будет результатом увеличения депозитных вкладов и снижения процентов по ним.

«Депозиты наших людей в банках растут на 1 – 2 млрд грн в неделю. Мы уже накопили за этот промежуток времени более 50 млрд депозитных ресурсов. Ожила экономика. Требуется, конечно, время, чтобы снизились ставки. Банки, заметьте, начали уже снижать значительно ставки по привлекаемым депозитам. Это первый шаг, после которого последует снижение ставок и по кредитам. Для всего требуется терпение, время и спокойствие», - заявил премьер.