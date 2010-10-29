Эксперт: прямой госдолг Украины концу года достигнет 29,5% ВВП

Прямой государственный долг Украины продолжит расти в течение четвертого квартала и к концу 2010 года достигнет 29,5% ВВП.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, основным фактором роста государственного долга Украины в сентябре 2010 года был выпуск суверенных еврооблигаций на сумму 2 млрд. долларов. При этом фактор обменного курса в сентябре играл на рост государственного долга. В течение месяца евро укрепился к доллару на 7,1% (с USD/EUR 1,27 до USD/EUR 1,36), что увеличило недолларовую часть внешнего долга как в долларовом, так и в гривневом выражении.

Аналитик подчеркнул, что «на сегодняшний день прямой государственный долг составляет 27,9% от оцениваемого нами объема ВВП в 2010 году». При этом отношение совокупного государственного долга к ВВП составляет 36,9%.

«Данные показатели говорят о том, что Украина обладает достаточно низкой долговой нагрузкой по сравнению с другими развивающимися экономиками, за исключением богатых нефтегазовыми ресурсами России и Казахстана, которые имеют долговую нагрузку ниже 10% ВВП», - отметил А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов, государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 сентября т.г. составил 404 млрд. 301 млн. 041,08 тыс. грн. или 51 млрд. 090 млн. 041,20 тыс. долл., что на 5,8% больше показателя на конец августа 2010 года.

Государственный долг Украины на конец сентября т.г. составил 306 млрд. 989 млн. 331,79 тыс. грн. (75,93%), или 38 млрд. 793 млн. 117,04 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 172 млрд. 769 млн. 769,60 тыс. грн. (42,73%), или 21 млрд. 832 млн. 282,75 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 134 млрд. 219 млн. 562,19 тыс. грн. (33,20%), или 16 млрд. 960 млн. 834,29 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 97 млрд. 311 млн. 709,29 тыс. грн. (24,07%), или 12 млрд. 296 млн. 924,16 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 83 млрд. 425 млн. 321,37 тыс. грн. (20,63%), или 10 млрд. 542 млн. 140,81 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 886 млн. 477,92 тыс. грн. (3,43%), или 1 млрд. 754 млн. 783,35 тыс. долл.