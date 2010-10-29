Эксперт: ближайший уровень сопротивления для евро - 1.40

Для европейской валюты на торгах 29 октября ближайшим уровнем сопротивления будет выступать показатель 1.40, тогда как поддержка расположена у отметки 1.3750. Для британского фунта верхний предел на пятницу обозначен 1.60. Поддержкой для британца выступит уровень 1.5750. Таково мнение аналитиков Информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, сегодня внимание инвесторов сосредоточено на публикации предварительного значения индекса ВВП в США за III квартал, а также на результатах заседания Комитета открытого рынка ФРС США, которое состоится на следующей неделе.

Согласно прогнозам, рост ВВП США в III квартале составит 2% против 1,7% во II квартале, однако, однозначно сказать, какой будет реакция игроков на выход этих данных достаточно сложно.

С одной стороны ускорение роста ВВП США в III квартале будет означать, что ситуация в США постепенно нормализуется, что экономика страны постепенно восстанавливается. Но с другой стороны, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, хорошие результаты американской экономики за июль-сентябрь могут привести к тому, что ФРС США на своем ноябрьском заседании, которое намечено на следующую среду, может прийти к решению об уменьшении объема финансовой помощи, относительно проводимой ими политики «количественного смягчения».