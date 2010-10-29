Эксперт: международные резервы НБУ к концу года достигнут 36 млрд. долларов

Международные резервы Национального банка Украины (НБУ) к концу 2010 года достигнут 36 млрд. долларов.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что сальдо внешней торговли в сентябре т.г. улучшилось благодаря росту поступлений от металлургии. В сентябре экспорт продукции украинской металлургии вырос в денежном выражении на 17,5% м/м. При этом импорт продолжает следовать устойчивой тенденции роста: темпы его увеличения в годовом выражении превышают темпы роста экспорта. В частности, рост внутреннего спроса послужил причиной роста импорта продукции машиностроения в сентябре на 10% м/м и на 47,7% г/г. Рост импорта был основной причиной сохранения отрицательного сальдо текущего счета в сентябре. По итогам 2010 года по текущему счету будет зафиксирован дефицит в 0,5 млрд. долларов (0,4% ВВП), прогнозирует аналитик.

Как подчеркнул А.БЛИНОВ, финансовый счет в сентябре получил поддержку от размещения суверенных еврооблигаций на сумму 2 млрд. долларов. Еще одной важной статьей притока капитала было размещение еврооблигаций «ПриватБанка» на сумму 200 млн. долларов. При этом сентябрь характеризовался высокой нетто-покупкой наличной иностранной валюты, составившей 1,6 млрд. долларов, что учитывается в платежном балансе как отток капитала.

По прогнозам аналитика, в 2010 году положительное сальдо финансового счета составит внушительные 13,1 млрд. долларов (9,5% ВВП). Если не учитывать в данном показателе кредитные поступления от МВФ, то он составит 9,7 млрд. долларов, считает А.БЛИНОВ. «Этот приток капитала в страну является главной причиной, позволяющей Национальному банку Украины держать обменный курс стабильным, одновременно пополняя свои золотовалютные резервы», - полагает аналитик.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, профицит платежного баланса Украины в январе-сентябре 2010 г., по предварительным данным, составил 6,441 млрд. долл. против 12,173 млрд. долл. дефицита за соответствующий период 2009 года. За III квартал (июль-сентябрь) т.г. профицит платежный баланса составил 2,014 млрд. долл., в том числе, в сентябре – 1,241 млрд. долл. Текущий счет был сформирован с дефицитом 826 млн. долл., что на 30 млн. долл. меньше, чем за соответствующий период 2009 года. В том числе, за III квартал дефицит текущего счета составил 1,050 млрд. долл.

НБУ отмечает, что уже третий месяц подряд, счет текущих операций является дефицитным, и в сентябре он был на уровне 259 млн. долл. Профицит счета капитального и финансового счета сохраняется на протяжении последних 6 месяцев. В сентябре 2010 года он составил 1,5 млрд. долл. и был обеспечен притоком капитала по долговым ценными бумагам государственного сектора и сохранением достаточно высоких объемов поступлений прямых иностранных инвестиций. В то же время НБУ отмечает значительное усиление спроса на валюту на наличном рынке.

Чистые поступления прямых иностранных инвестиций в сентябре составили 567 млн. дол. Основным реципиентом выступал банковский сектор, который получил около 60% ПИИ. В целом с начала года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 3,6 млрд. долл., из которых в банковский сектор поступило 34%.