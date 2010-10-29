Евросоюз внесет ограниченные изменения в Лиссабонское соглашение

Главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза достигли соглашения о необходимости внесения ограниченных изменений в Лиссабонское соглашение.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции по окончанию первого дня заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) Президент Совета Герман ван РОМПЕЙ.

«Нужно ли изменять соглашение? Сегодня у нас состоялся чудесный обмен мнениями», - сказал Г.РОМПЕЙ.

По его словам, лидеры ЕС договорились поручить Еврокомиссии разработать проект постоянного механизма ответа на бюджетные кризисы, а Г.РОМПЕЮ – на основе разработанного механизма подготовить проект ограниченных изменений в Лиссабонское соглашение.

Предполагается, что Президент Европейского Совета представит свои предложения на рассмотрение саммита в декабре этого года, чтобы окончательные решения могли быть приняты уже в первой половине 2011 года.

«Мы все были за то, что нужен постоянный механизм ответа на кризисы, и для этого необходимо внести минимальные изменения в соглашение. Но нужно понимать, какой будет механизм кризисов, над чем будет работать Еврокомиссия, и на базе этого я предложу изменения в соглашение», - сказал Г.РОМПЕЙ.

По мнению лидеров ЕС, создать механизм реагирования на кризисы необходимо для предотвращения возможного негативного влияния на евровалюту в случае проблем с дефицитом бюджета в одной или нескольких странах-членах.

Лидеры ЕС также пришли к мнению, что применять санкции к странам-членам необходимо только при достижении ими дефицита бюджета в 3% ВВП и отсутствии мер по сокращению дефицита.

По словам Г.РОМПЕЯ, лидеры ЕС поддержали такой механизм введения санкций против соответствующих стран-членов, при котором санкции могут быть не введены при наличии квалифицированного большинства, выступившего против санкций при голосовании.

«Санкции могут быть заблокированы, если квалифицированные большинство проголосовало против», – сказал он.

По словам Г.РОМПЕЯ, французско-немецкое предложение о лишении права на голосование в Совете страны-члена зоны евро, которая нарушает требования к дефициту бюджета, пока не получило поддержки большинства, и лидеры стран-членов ЕС продолжат его обсуждение.