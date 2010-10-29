Гостаможслужба увеличила перечисления в бюджет на 17 млрд. грн.

Государственная таможенная служба Украины с начала 2010 года перечислила в государственный бюджет 70 млрд. грн., что на 17 млрд. грн. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время коллегии в Гостаможслужбе сообщил глава ведомства Игорь КАЛЕТНИК.

Кроме того, по его словам, в текущем году были пересмотрены критерии оценки работы правоохранительных органов Гостаможслужбы.

В 2010 году таможенники возбудили 350 уголовных дел на сумму 700 млн. грн.

Как отметил И.КАЛЕТНИК, 40% дел были возбуждены по фактам контрабанды наркотиков, исторических ценностей и оружия.

Также с начала года увеличились объемы декларируемых импортных товаров: бытовой техники – в 3 раза, пищевых продуктов – на 15%, товаров легкой промышленности - на 30%, товаров химической промышленности – на 32%.

«Это свидетельствует о выходе импорта из тени», - подчеркнул И.КАЛЕТНИК.