Гостаможслужба увеличила перечисления в бюджет на 17 млрд. грн.
Государственная таможенная служба Украины с начала 2010 года перечислила в государственный бюджет 70 млрд. грн., что на 17 млрд. грн. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время коллегии в Гостаможслужбе сообщил глава ведомства Игорь КАЛЕТНИК.
Кроме того, по его словам, в текущем году были пересмотрены критерии оценки работы правоохранительных органов Гостаможслужбы.
В 2010 году таможенники возбудили 350 уголовных дел на сумму 700 млн. грн.
Как отметил И.КАЛЕТНИК, 40% дел были возбуждены по фактам контрабанды наркотиков, исторических ценностей и оружия.
Также с начала года увеличились объемы декларируемых импортных товаров: бытовой техники – в 3 раза, пищевых продуктов – на 15%, товаров легкой промышленности - на 30%, товаров химической промышленности – на 32%.
«Это свидетельствует о выходе импорта из тени», - подчеркнул И.КАЛЕТНИК.