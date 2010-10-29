Минюст: нет оснований для отмены постановления НБУ об уровне регулятивного капитала

В Министерстве юстиции Украины считают, что нет никаких оснований для отмены постановления Национального банка Украины №273, которым повышаются требования к минимальному уровню регулятивного капитала коммерческих банков.

Об этом говорится в ответе Минюста, текстом которого располагает УНИАН, на соответствующее обращение к ведомству Ассоциации украинских банков (АУБ).

«Постановление № 273 выдано в пределах полномочий субъекта нормотворчества… и оснований для отмены решения о государственной регистрации… нет», – говорится в письме Минюсте в адрес АУБ со ссылкой на нормы действующего законодательства Украины.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк Украины своим постановлением №273 от 6 июля 2010 года обязал банки до 1 января 2012 года увеличить размер регулятивного капитала до уровня не ниже 120 млн. грн. Банкам, у которых регулятивный капитал ниже указанного уровня, разрешено привлекать вклады физических лиц в пределах объема привлеченных вкладов физических лиц на дату вступления в силу постановления №273, то есть на 16 июля 2010 года.

Ассоциация украинских банков (АУБ) и 10 коммерческих банков подали иск к Национальному банку Украины, требуя отмены этого постановления как такого, которое нарушает права средних и малых банков.

В частности, АУБ совместно с группой коммерческих банков подготовили и подали в Окружной административный суд Киева исковое заявление о признании незаконными и недействительными отдельных пунктов вышеупомянутого постановления Нацбанка.

На последнем судебном заседании по этому делу, которое состоялось 26 октября т.г., был объявлен перерыв до 8 ноября для подачи дополнительных объяснений.

Напомним, в конце августа т.г. в своем письме к коммерческим банкам Нацбанк указал на то, что по состоянию на конец июля 2010 года регулятивный капитал в сумме менее 120 млн. грн. имели 69 банков, из которых 5 банков с временной администрацией. Сумма докапитализации 38 из них составляет всего 20% от размера их регулятивного капитала.

«…Внесенные постановлением №273 изменения к Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине в части повышения требований к минимальному размеру регулятивного капитала отвечают мировым тенденциям, направлены на обеспечение стойкости (жизнеспособности) как отдельных банков Украины, так и банковской системы в целом…», – заявил НБУ в письме.

Кроме того, 27 октября т.г. первый заместитель председателя НБУ Сергей АРБУЗОВ заявил, что Нацбанк будет отстаивать свою позицию по поводу требования по увеличению минимального уровня регулятивного капитала ввиду того, что «это решение обосновано, оно согласовано с международными организациями».